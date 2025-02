Un rêve pour un jeune Julievillois: affronter les lancers de Patrick Laine!

Un gardien de but des Lauréats de Saint-Hyacinthe, Olivier Bacon, a vécu un moment inoubliable alors qu’il a participé en début d’année à un entrainement des Canadiens de Montréal au Complexe sportif CN de Brossard, aux côtés de David Savard et Patrick Laine.





«C’est Karel St-Laurent qui m’a appelé, mon entraîneur des gardiens la saison dernière avec le Boomerang du Cégep André-Laurendeau. Il m’a dit que les Canadiens avaient besoin d’un gardien. Des fois c’est lui qui y va et des fois il offre la chance à d’autres», a expliqué à l’autre bout du fil l’ancien du Noir et Or de Mortagne.



«Je l’ai su quelques heures avant. Il m’a appelé vers 18h la veille et l’entraînement était à 10h le matin… Pour dormir, ç’a été un peu compliqué… Disons que ça m’a pris 4 heures avant de m’endormir!» de rire le Julievillois.



Patrik Laine était aux prises avec des symptômes grippaux et David Savard était de retour d’une blessure au haut du corps. Le gardien de 18 ans était donc devant le filet pour leur entraînement de remise en forme à Brossard. Olivier Bacon a avoué qu’il était impressionné, mais il a tenté de ne pas trop le montrer, car il voulait avoir l’air le plus professionnel possible.



«On a fait une dizaine de drills et ça a duré 50 minutes en tout, c’était assez intense! J’ai eu beaucoup de tirs en peu de temps, mais j’ai fait pas mal d’arrêt. C’était tellement l’fun!»



Le jeune homme a pu affronter les lancers frappés de Patrick Laine et son fameux One Timer qui lui a permis de faire sa marque en avantage numérique. «C’est un des meilleurs tireurs au monde! Ce qui est impressionnant, c’est qu’il tire très vite et qu’il est très précis, c’est quelque chose. Après, il me félicitait en me disant : ‘‘Good save!’’»



Cette expérience va rester gravée dans la mémoire du gardien qui a eu plein de commentaires de la part de ses coéquipiers et de ses amis à son retour. «C’était vraiment l’fun qu’un jeune hockeyeur puisse vivre une telle expérience avec son équipe de jeunesse!»