Pour son engagement exceptionnel: Louise Goulet reçoit le prix Serge-Mallette

La Bouchervilloise Louise Goulet a reçu le prix Serge-Mallette 2025 en reconnaissance de son engagement remarquable au sein de la Commission des aînés depuis 2015.

Son implication soutenue et son dévouement à la communauté des ainés de Boucherville en font une figure inspirante et une leader respectée, ont souligné les membres du conseil municipal.

Le prix, dans le cadre du programme de l’Ordre du mérite, lui a été attribué jeudi dernier lors d’une soirée à l’hôtel de ville, dédiée à rendre hommage aux bénévoles. Une centaine de personnes étaient présentes.

Dans un communiqué de presse, le conseil a souligné la capacité de Louise Goulet à bâtir des partenariats solides et à répondre aux besoins de la communauté des aînés.

Depuis neuf ans, elle a contribué à la mise en place de projets majeurs, tels que la ligne téléphonique 211, le circuit d’autobus intramunicipal et la Semaine des aînés.

Ses actions en matière de transport, de services municipaux et de logements adaptés ont grandement amélioré la qualité de vie des citoyens concernés, rappelle-t-on.

À la tête du projet pilote Commerce Amis des aînés, elle mène actuellement des recherches locales et internationales visant à favoriser la bienveillance envers les aînés et à créer un environnement plus inclusif.

Plusieurs personnes la décrivent comme une véritable source d’inspiration, tandis que le maire de Boucherville, Jean Martel, a souligné «son implication active dans des initiatives clés qui contribuent activement à la cohésion sociale et à l’amélioration des services pour les aînés. Cette reconnaissance souligne l’importance de son apport au sein de la communauté bouchervilloise. À travers son travail acharné et sa vision claire, elle illustre ce que signifie véritablement être au service des autres», a-t-il conclu.