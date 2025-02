Longueuil fermera une de ses bibliothèques

La bibliothèque municipale Fatima, située dans l’école Marie-Victorin-de-L’Herbier, fermera ses portes en juin, car le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) a exprimé à la Ville de Longueuil son souhait de récupérer le local.

Cette bibliothèque de la rue Jean-Louis est la plus petite et la moins achalandée de tout le réseau. On n’y retrouve aucune station d’études et le prêt de documents est le seul service offert.

Elle compte pour environ 1% des prêts effectués dans l’ensemble des huit bibliothèques de la Ville de Longueuil.

«La majorité des usagers de ce secteur vont déjà aux bibliothèques Jacques-Ferron ou Georges-Dor», indique la Ville. La bibliothèque Fatima se trouve dans le district Fatima-Parcours-du-Cerf.

Il a déjà été confirmé aux employés qui travaillent à cette installation qu’ils seront relocalisés dans d’autres bibliothèques, d’autant plus que certains postes étaient vacants.

Quant aux livres, ils seront transférés dans d’autres bibliothèques, après un exercice habituel d’élagage.

Pour compenser la perte de ce point de service, la Ville implantera des casiers libre-service dans un commerce ou un organisme, mais les modalités restent à définir.

Une nouvelle classe

Le CSSMV transformera l’espace en une classe d’élèves supplémentaire.

Le centre de services fait face à une forte croissance démographique. «Il nous est de plus en plus difficile d’optimiser nos espaces afin de répondre à notre défi démographique et garantir que tous nos élèves aient leur place au sein de nos établissements», a exprimé Geneviève Cormier, aux relations médias et affaires publiques.

Selon les prévisions, le CSS sera en déficit de 5 017 places d’ici 2033-2034 si la croissance démographique se confirme.