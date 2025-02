Myrtha Pelletier expose au bureau du député

La peintre bouchervilloise Myrtha Pelletier expose ses toiles au bureau du député Xavier Barsalou-Duval.

L’artiste crée des scènes urbaines et des personnages à partir de ce qu’elle perçoit de la réalité.

On lui reconnaît un style impressionniste et semi-abstrait. Elle travaille en superposant les couleurs brillantes ou contrastées, empreintes de transparences et de textures, à grands coups de spatules et de pinceaux appliqués sur la toile.

« Mon thème principal est la ville et ses personnages, sa nature et son environnement, et je le traite à un niveau supérieur, par l’imaginaire et le rêve», explique Mme Pelletier.

«Myrtha fait assurément partie de cette longue liste de créateurs talentueux qui peuplent notre circonscription», mentionne le député Xavier Barsalou-Duval. Le vernissage aura lieu le 9 février de 14h à 16h30 au Novo Centre, 1625, boulevard Lionel-Boulet, Varennes bureau 202.