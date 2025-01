Espoir pour Grégoire : il pourra enfin recevoir son traitement à Toronto

C’est une nouvelle porteuse d’espoir pour Grégoire Laroche et sa famille. Ses parents ont appris hier, jeudi matin, que leur fils pourra quitter l’hôpital de Montréal pour enfants ce dimanche pour être transféré à Toronto, où il recevra enfin le traitement tant attendu.

Le garçon de neuf ans de Boucherville lutte contre une leucémie de type dendritique, une forme rare et agressive de cancer du sang.

Depuis plusieurs semaines, lui et sa famille attendaient avec impatience l’autorisation de Santé Canada pour un médicament récemment approuvé par la FDA aux États-Unis, et pour son administration.

Ce traitement finalement validé le 10 janvier par les autorités canadiennes a ainsi donné le feu vert à l’hôpital SickKids de Toronto qui pourra lui administrer dès lundi, ce qui pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte de Grégoire contre la maladie.

Pour ses parents, cette annonce est un immense soulagement après une attente angoissante, et un beau cadeau pour Evelyne Lemay, la maman, dont c’est l’anniversaire aujourd’hui.

Les parents ont vécu des semaines d’incertitude, mais aujourd’hui, ils ont enfin de l’espoir.

Rappelons que la demande urgente d’approbation par Santé Canada faite par l’hôpital SickKids de Toronto, en collaboration avec la société biopharmaceutique Syndax, n’a été acceptée que huit jours plus tard.



Ce temps d’attente a eu des conséquences importantes pour Grégoire qui a fait une rechute et dû recevoir un autre traitement de chimiothérapie.



L’hôpital de Toronto a finalement reçu le médicament le 22 janvier, mais le processus d’admission de Grégoire a pris un peu plus de temps. Finalement, il pourra être admis lundi pour recevoir le traitement tant attendu et qui lui offrira un meilleur avenir.