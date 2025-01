Conclusions de l’enquête sur la mort d’un travailleur à Varennes

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques les conclusions de son enquête sur l’accident ayant coûté la vie à un employé de l’entreprise Airsolid, le 22 juin 2024 à Varennes. Elle a notamment établi que l’encadrement des activités de remorquage et d’utilisation du chariot élévateur était déficient.



Dans son rapport, la CNESST a rappelé que le travailleur déplaçait des bateaux sur remorque entreposés devant l’établissement. Il utilisait un chariot élévateur sur lequel un accessoire de remorquage de fabrication artisanale avait été installé sur les bras de fourche.



Le bateau s’est décroché et s’est mis à reculer sur une légère pente. Le travailleur a quitté le poste de conduite et a couru pour rattraper la remorque. Cependant, le chariot élévateur a poursuivi son mouvement en heurtant le travailleur qui lui faisait dos et il a été écrasé sous le poids de l’engin. Seul sur les lieux, le travailleur a été retrouvé plusieurs heures plus tard.



L’enquête de la CNESST a établi que «des lacunes de sécurité dans la conduite du chariot élévateur, combinées à une méthode de remorquage inadéquate, ont exposé le travailleur à un danger d’écrasement à la suite du décrochage de la remorque». On indique de plus que «l’encadrement des activités de remorquage et d’utilisation du chariot élévateur était déficient».



La décision d’interdiction d’utilisation du chariot élévateur a été levée à la suite d’une inspection et des réparations ont été demandées. La CNESST a de plus indiqué qu’elle transmettra son rapport d’enquête à toutes les associations sectorielles paritaires ainsi qu’aux gestionnaires de mutuelles de prévention du Québec, afin que leurs membres en soient informés.