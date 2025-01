Boucherville lance une consultation publique sur l’usage des pesticides

La Ville de Boucherville invite les citoyens à se prononcer sur son Règlement régissant l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais en vigueur depuis 2023. L’objectif est de savoir si la population souhaite que ce règlement soit maintenu tel quel, assoupli ou rendu plus restrictif. Cette consultation fait suite à des demandes d’entrepreneurs souhaitant un assouplissement du règlement.

Les Bouchervillois ont jusqu’au 31 mars pour exprimer leur opinion via la plateforme en ligne accessible sur boucherville.ca/traitdunion. Ceux préférant un mode de participation plus traditionnel peuvent remplir un sondage papier, disponible dans divers lieux publics de la ville : le Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville), la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, le Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier et Café centre d’art.

Un règlement plus strict que les normes provinciales

Adopté en 2023, le règlement de la Ville visait à répondre aux préoccupations des citoyens soucieux de leur santé et de l’environnement. Il impose des règles plus sévères que celles prévues par le Code provincial de gestion des pesticides, notamment en interdisant l’usage de presque tous les pesticides, sauf ceux spécifiquement autorisés dans les zones sensibles telles que les écoles.

En 2024, des entrepreneurs ont exprimé leur souhait de voir le règlement assoupli, afin de permettre l’usage de certains pesticides à des fins esthétiques (par exemple, pour traiter les vers blancs ou les mauvaises herbes) sans nécessité d’obtenir un permis.

Actuellement, l’utilisation de ces produits est autorisée uniquement dans des situations précises, telles que pour gérer des infestations menaçant la sécurité, la santé ou l’environnement (comme les herbes à puces).

Pour consulter le règlement complet, les citoyens peuvent se rendre sur le site web de la Ville.