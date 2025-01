Passage remarqué de La fièvre des encans à Sainte-Julie

L’équipe de l’émission La fièvre des encans : nouvelle génération était de passage le 29 septembre à Sainte-Julie lors de l’encan annuel de l’humoriste Mario Jean au profit de la Maison de l’Entraide. L’épisode diffusé le mardi 18 mars à 22h portera sur cet événement et rappellera peut-être beaucoup de souvenirs d’enfance aux téléspectateurs.



Dans le cadre de cette émission diffusée sur Historia, les animateurs permettent aux téléspectateurs de mieux connaître et de comprendre la valeur monétaire, historique et culturelle des objets qu’ils convoitent. Lors de l’épisode à Sainte-Julie, ils fouillent à travers les nombreux objets à l’encan et font quelques petites découvertes qui rappellent plusieurs souvenirs de jeunesse à l’encanteur et humoriste, Mario Jean.



De vieilles décorations de Noël, une petite caisse enregistreuse et bien d’autres objets permettront à l’organisme de dépasser son objectif. Un souvenir d’Yvon Deschamps touchera particulièrement l’équipe ainsi que Mario Jean, qui connaît bien le célèbre humoriste.