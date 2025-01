Itinérance : Longueuil sollicite 1,3 M$ pour un projet de minimaisons

La Ville de Longueuil a déposé une demande d’aide financière de près de 1,3 M$ au CISSS de la Montérégie-Centre dans le cadre du programme fédéral de financement sur l’itinérance hors refuge et dans les campements 2024-2026. Ce soutien financier vise à concrétiser le projet Un P’tit Chez Toi, une initiative permettant d’installer une trentaine de minimaisons pour les personnes en situation d’itinérance sur le territoire de l’agglomération.

La Société immobilière du Canada (SIC) a proposé à Longueuil l’utilisation temporaire du terrain Longue-Rive, en bordure du fleuve Saint-Laurent, avant que soit entamé son futur développement immobilier. Ce site serait aménagé pour accueillir des minimaisons dotées d’un accompagnement communautaire et institutionnel adapté, dans l’objectif de favoriser l’autonomie et la réintégration sociale des bénéficiaires.

Phénomène en croissance

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), il y a eu entre 30 et 80 campements dans la région au cours de la dernière année, exerçant une pression importante sur les ressources municipales et communautaires. Selon la Ville, le projet de minimaisons répondrait directement aux besoins des citoyens en situation d’itinérance, incluant des personnes souvent exclues des ressources actuelles, comme les couples et les propriétaires d’animaux.

En plus de la demande au CISSS, la SIC investira près d’un million de dollars pour aménager le site (accès à l’eau, électricité, etc.), et des partenaires privés ont manifesté leur intérêt à soutenir ce projet structurant. Plusieurs organismes locaux, tels que L’Abri de la Rive-Sud et Macadam Sud, collaborent également avec la Ville.

Solution durable

Les minimaisons ont prouvé leur efficacité pour offrir une alternative sécuritaire et durable à la vie dans la rue. Ce type d’habitat favorise la réinsertion sociale et l’émergence d’un sentiment d’appartenance grâce à une communauté solidaire.

Par ailleurs, les unités, accessibles aux personnes en situation de handicap, répondent aux besoins sanitaires essentiels.

Pour la Ville, le projet Un P’tit Chez Toi, recommandé dans la stratégie municipale de soutien liée aux campements, représente un espoir de changement concret pour les personnes consultées, tout en adressant une problématique urgente sur le territoire.