Promenades Montarville : locaux vacants, proprio confiant

Locaux vides, commerces qui ferment leurs portes, et clients dans les allées qui se comptent sur les doigts de la main. Le centre commercial Les Promenades Montarville, situé à Boucherville, est-il à l’abandon ou à l’agonie ? L’avenir du mail soulève bien des questions du côté des Bouchervillois. Pourtant, le copropriétaire Jeff Klaiman se veut optimiste. Il affirme que le centre commercial pourrait connaître un nouveau souffle grâce à des ententes imminentes avec de nouveaux locataires.

Une compagnie à numéros appartenant à Jeff Klaiman et Maxwell Rubin a acquis le mail l’été dernier. La transaction, conclue à 23,5 M$, a marqué la fin d’une longue période sous la propriété de la compagnie d’assurance Manuvie. Aujourd’hui, le bâtiment de 155 000 pieds carrés est plus qu’au tiers vide.

Départs imminents

La situation actuelle du centre commercial reste préoccupante. Certains commerces comme GoSport et Chaussures Pop ont confirmé qu’ils ne renouvelleront pas leur bail et quitteront les lieux dès mai prochain.

Une affiche dans la vitrine de L’Éclaireur établi dans les Promenades depuis 27 ans indique que la boutique est en faillite.

Ces départs viennent encore creuser le vide laissé par d’autres locataires partis il y a quelques mois tels que la librairie Au Carrefour, et de façon plus lointaine, le salon de coiffure, la boutique Dans un Jardin, la tabagie, le magasin d’électronique, Bentley, Ardene, etc.

Malgré tout, Jeff Klaiman demeure optimiste. «Le mail n’est pas mort», a-t-il déclaré, insistant sur son plan pour revitaliser le centre commercial. Il s’est engagé à louer l’ensemble des locaux vacants d’ici un an, tout en attirant des locataires de premier plan.

Il assure qu’il négocie activement avec plusieurs nouveaux locataires, mais préfère garder leurs identités confidentielles tant que les baux ne sont pas signés.

Il réfute également les rumeurs selon lesquelles l’avenir du centre serait uniquement axé sur la restauration rapide : «Non, nous voulons du commerce de détail», signale-t-il.

Des projets en cours, mais des délais

Parmi les projets encore en discussions, un restaurant A&W doit s’installer prochainement dans les anciens locaux de la Banque Laurentienne, mais sa mise en œuvre dépend des autorisations de la Ville pour aménager un service à l’auto, explique M. Klaiman.

La Banque de Montréal prévoirait déménager de l’autre côté de la rue, sur le terrain de l’ancienne station-service du Canadian Tire. BMO n’a pas confirmé cette information mais M. Klaiman explique à La Relève que là encore, des autorisations municipales retardent la concrétisation du projet, donc du déménagement de la banque.

Une vision à long terme

Le défi pour Jeff Klaiman et son équipe, qu’il décrit comme des spécialistes des centres commerciaux, sera de redonner à ce lieu sa vitalité d’antan. Reconnaissant que la relance prend du temps, il explique : «ça peut prendre de six mois à un an, car tout le monde ne marche pas à la même vitesse».

Une cliente qui souhaite conserver l’anonymat se désole de la situation et se demande bien comment le centre pourra être redynamisé.

En attendant, M. Klaiman se dit confiant de faire des Promenades Montarville une destination commerciale attrayante et diversifiée.