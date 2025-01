Octroi de 746 000$ pour les infrastructures routières à Sainte-Julie

La députée de Verchères, Suzanne Roy, a annoncé récemment un investissement de 745 962$ pour appuyer la Ville de Sainte-Julie dans ses projets d’amélioration et de maintien de ses infrastructures routières.



Ces sommes proviennent du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et, pour l’année financière 2025-2026, plus de 384,2 M$ seront investis dans le cadre d’une version bonifiée du PAVL.



« Grâce à cette aide financière, la Ville de Sainte-Julie pourra poursuivre la réfection de ses infrastructures routières, plus particulièrement sur la rue Principale, entre le viaduc de l’autoroute 20 et le boulevard N.-P.Lapierre, assurant ainsi la sécurité de tous les usagers de la route tout en favorisant la mobilité active », a indiqué par voie de communiqué le maire Mario Lemay.