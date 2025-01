Création de la Direction de l’environnement à Longueuil

Dans un contexte d’urgence climatique et d’enjeux environnementaux croissants, la Ville de Longueuil réorganise sa structure organisationnelle pour renforcer son action en matière de développement durable et de transition écologique.

La Direction de l’environnement et de la transition écologique est mise en place sous la responsabilité de la directrice générale adjointe au développement durable. Un nouveau poste de directeur de l’environnement et de la transition écologique sera également créé.

Regroupement et gestion centralisée

Le Service de l’environnement, actuellement rattaché à la Direction du génie, sera transféré à la nouvelle direction, accompagné de son personnel et du poste de chef de service – environnement.

La Division des matières résiduelles, actuellement intégrée à la Direction des travaux publics et de la gestion des équipements motorisés, rejoindra également la nouvelle Direction de l’environnement et de la transition écologique. Ce transfert inclut le poste de chef de division – matières résiduelles et l’ensemble du personnel associé.

Centralisation

Cette démarche vise à centraliser les efforts de la Ville dans les domaines de l’environnement et de la transition écologique, en regroupant les compétences et les ressources sous une direction unique. L’objectif est de maximiser l’efficacité des projets structurants tels que le Plan climat, le Plan de protection des milieux naturels et humides, et le Plan de verdissement.

«L’environnement occupe une place croissante parmi nos priorités, et cette réorganisation nous permettra d’avoir un impact significatif sur l’ensemble des activités municipales, au bénéfice des citoyens», précise la Ville.

Une réponse aux enjeux climatiques et environnementaux

Selon la Ville, les défis environnementaux des prochaines décennies nécessitent une approche concertée et proactive. «La création de cette direction vise à structurer les efforts pour répondre aux enjeux climatiques, protéger les milieux naturels, gérer de façon responsable les matières résiduelles, et assurer une meilleure gestion de la biodiversité.»