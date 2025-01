Un centre de recherche à Varennes qui prépare l’Internet du futur

Le 100e anniversaire de la physique quantique a été souligné de façon très significative à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), car les huit équipes qui y travaillent dans le domaine de la recherche quantique viennent de recevoir un financement totalisant 8,2 M$ du gouvernement du Canada.



L’annonce a été effectuée à Varennes le 21 janvier au Centre Énergie Matériaux Télécommunications (CEMT) de l’INRS, qui est un pôle d’excellence en recherche et en enseignement. On y met au point des avancées scientifiques et technologiques dans les domaines des matériaux de pointe, des nanotechnologies, de la photonique, des télécommunications et de l’énergie durable.



«On est une université qui forme des étudiants de 2e et de 3e cycle ainsi que des stagiaires postdoctoraux avec la mission de contribuer au développement socio-économique. Ce financement des projets de recherche va nous permettre de soutenir financièrement les étudiants et les étudiantes», a expliqué François Légaré.



Il a ajouté que le domaine de la quantique est un domaine qui est en émergence et qui aura un impact sur nos vies. «On communique de plus en plus, et communiquer ce n’est pas gratuit en termes d’énergie. Avec l’explosion des communications, si on ne fait rien, le coût énergétique va sans cesse augmenter. Les communications quantiques, entre autres, vont permettre des communications beaucoup plus efficaces avec plus d’informations, nous permettant ainsi de réduire notre empreinte énergétique.»



«Il y a aussi, bien sûr, le rêve de l’ordinateur quantique pour augmenter nos capacités de calcul et, encore une fois, rendre encore plus performant tout ce qu’il y a autour de nous qui nous permet de vivre dans une société moderne. Donc les applications sont vastes et auront un impact sur la société pour nous permettre d’améliorer notre qualité de vie, tout en réduisant notre empreinte énergétique», a-t-il souligné.



Le laser le plus puissant au Canada



Le CEMT se divise en deux centres, soit à Varennes ainsi qu’à Montréal. Il regroupe 46 professeurs provenant des quatre coins de la planète et compte plus de 60 partenariats avec des entreprises de partout au pays, en plus de coordonner 16 infrastructures de recherche et développement en milieu industriel.



«Cet investissement renforce notre position de chef de file dans ce domaine stratégique pour le Québec et le Canada et nous permettra de continuer à repousser les frontières de la science et de l’innovation au service de la société», a lancé le directeur général de l’INRS, Luc-Alain Giraldeau, au sujet de la subvention fédérale.



Une des expertises qui fait la réputation du Centre Énergie Matériaux Télécommunications est l’avenir des systèmes de communication quantique, a mentionné son directeur, François Légaré. Il a précisé que ses professeurs se classent parmi les meilleurs au monde dans ce domaine et qu’ils ont accès à des installations de haut calibre, dont le laboratoire Advanced Laser Light Source (ALLS) et son laser le plus puissant au Canada, qui se trouve à Varennes.



M. Légaré appuie ses dires sur le classement établi chaque année par l’Université Stanford qui met en lumière la productivité des scientifiques internationaux. Selon le plus récent classement, l’INRS compte 33 professeurs, ainsi que 6 membres de la relève (étudiants et diplômés) parmi les scientifiques les plus cités au monde, toutes disciplines confondues.