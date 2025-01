Mise en péril du partage des équipements sportifs: « inacceptable », s’insurge Martin Damphousse

Le 23 janvier, le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, a fait front commun avec les maires et mairesses de l’île de Montréal pour exiger du gouvernement du Québec qu’il respecte l’entente de mutualisation conclue en 2018 avec les centres de services scolaires afin de permettre une utilisation partagée des plateaux sportifs et d’infrastructures récréatives gratuitement.



M. Damphousse a rappelé que ces fonds servaient notamment à couvrir les coûts d’entretien liés à cette utilisation après les heures de classe au bénéfice des citoyens, aux groupes communautaires ainsi qu’aux camps de jour. Ces coupures ont suscité «incompréhension et indignation» dans le milieu municipal, car elle entraîne désormais une réduction directe des services offerts aux communautés, a-t-il ajouté.

Il a souligné que, faute d’accès aux plateaux sportifs en dehors des heures scolaires, les citoyens risquent de perdre l’accès à des services essentiels pour leur santé physique et mentale.



Cette annonce a de plus été faite après l’adoption des budgets municipaux pour 2025, a-t-il déploré, ce qui signifie que les municipalités n’ont prévu aucune somme pour compenser ces coûts imprévus mettant en péril la continuité des activités sportives dans plusieurs localités du Québec.



«Le partage des équipements, c’est pour le bien de nos enfants. Qu’ils participent à des activités organisées par l’école ou la municipalité, ce sont les mêmes enfants. L’accès aux installations sportives est essentiel à la vitalité et au bien-être de nos communautés. Restreindre l’accès des municipalités aux plateaux sportifs dans les écoles met en péril des activités qui rassemblent, dynamisent et soutiennent nos citoyennes et citoyens. Une telle décision est incompréhensible et inacceptable», a déclaré Martin Damphousse.