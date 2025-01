Ancien champ de tir de la Défense: une pétition pour agrandir le parc national du Mont-Saint-Bruno

Le parc national du Mont-Saint-Bruno est actuellement le plus petit et le plus achalandé au Québec, alors que tout à côté se trouvent les 4,5 km carrés de l’ancien champ de tir qui ne sont plus utilisés depuis longtemps par le ministère de la Défense. Devant la lenteur du processus de cession de ces terrains, une pétition a été initiée par la citoyenne Noémie Rouillard et appuyée par le député de Montarville, Stéphane Bergeron, qui entendent faire pression sur le fédéral afin qu’il bouge dans ce dossier.



Par le biais de cette pétition, ils veulent également associer la population à cette démarche portant sur la nécessité de mieux protéger les milieux naturels. «Dans le contexte où l’achalandage du parc national du Mont-Saint-Bruno ne fait qu’augmenter, la cession des terrains de l’ancien champ de tir permettrait d’assurer la pérennité de la flore et de la faune, et de préserver la valeur environnementale de ce joyaux régional. Il est plus que temps que le fédéral agisse dans ce dossier, qui s’étire depuis trop longtemps», a mentionné Mme Rouillard, elle qui est également candidate du Bloc québécois à la succession de Stéphane Bergeron dans la circonscription.



«Malgré les relances auprès du ministère, qui poursuit néanmoins les opérations de décontamination, il est toujours impossible de connaître le niveau de dangerosité du site, qui était pourtant accessible à la population jusqu’à sa fermeture en 2017», a précisé M. Bergeron.



«Encore récemment, ces terrains, qui sont maintenant fermés et surveillés, étaient utilisés pour de nombreuses activités récréatives. Le site comptait des sentiers de vélos de montagne, de ski de fond, de marche et de raquettes aménagés et entretenus par des bénévoles, et ce, dans le respect des secteurs protégés pour la préservation d’espèces rares et en danger, telles que la rainette faux-grillon, et avec la bénédiction du gouvernement fédéral. Que s’est-il passé, alors que s’amorçait le processus de cession, pour qu’on interdise subitement l’accès à ces terrains? Voilà une question qui demeure sans réponse… Le site recèle un immense potentiel récréotouristique, tant pour la circonscription fédérale de Montarville que pour toute la grande région métropolitaine», a fait valoir le député de Montarville.



Signalons qu’il est possible de signer électroniquement cette pétition en cliquant sur : https://www.noscommunes.ca/petitions/fr/Petition/Details?Petition=e-5333 ou en passant au bureau de circonscription sis au 1990 rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.