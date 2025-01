263 logements supplémentaires à Sainte-Julie: pas avant juillet 2027

Une soirée d’information sur le projet de 263 logements répartis sur 10 étages s’est tenue le 21 janvier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie. Plusieurs étapes sont encore à venir avant qu’il puisse voir le jour, mais il pourrait aider à répondre à un taux d’inoccupation préoccupant de 0,4% sur le territoire julievillois.



Le projet serait situé à l’intersection du boul. Armand-Frappier et de la rue de Murano, soit devant le restaurant A&W. On y retrouverait une quarantaine de logements abordables selon les critères du Fonds pour le logement abordable de la SCHL. Le stationnement souterrain serait réparti sur deux niveaux avec un maximum de 38 cases de stationnement à l’extérieur.



Selon les études menées à cette fin, la capacité du réseau de circulation ne serait pas affectée par ce projet, mais un ajustement des phases aux feux de circulation serait nécessaire. Ces études précisent que la capacité des infrastructures pour l’eau ainsi que les égouts pluvial et sanitaire serait suffisante pour accueillir 263 logements supplémentaires à cet endroit et on indique que le projet possède son propre système de rétention.



Le promoteur Devimco prévoit la plantation de près de 65 nouveaux arbres et environ 50% de superficie de couvert végétal au sol.

Des étapes sont encore prévues dans ce dossier, dont l’adoption du second projet de règlement prévue le 27 janvier et, si un nombre suffisant de citoyens du secteur s’opposent à sa venue, le projet pourrait devoir aller en processus d’approbation référendaire.



Le promoteur aimerait commencer les travaux avant le début de l’été, mais il faut rappeler que le processus d’amendement réglementaire n’est pas encore complété. Si tout se passe tel que prévu, les travaux devraient s’échelonner sur deux ans. Devimco souhaiterait pouvoir accueillir de nouveaux résidents dès juillet 2027.



On a indiqué dans la présentation que ces 263 logements supplémentaires aideraient à répondre à une problématique bien présente à Sainte-Julie, car le taux d’inoccupation selon les données de 2021 serait de 0,4% dans la ville, alors qu’il est de 1,2% à Longueuil 3,7% à Montréal et 3,1% à Canada.