Accident de travail : mort écrasé par un équipement de 3100 kg

Le 17 juillet 2024, un mécanicien industriel d’Atelier fabrication R. Y. inc. à Longueuil est décédé après avoir été écrasé par une table d’alimentation pour planeur pesant 3100 kg. Au terme de son enquête, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) conclut aujourd’hui qu’une méthode de travail «déficiente» était notamment en cause.

En préparant l’expédition d’une table d’alimentation pour planeur, le travailleur devait l’abaisser à son plus bas niveau à l’aide des pattes ajustables, afin qu’elle soit plus facile à déplacer et pour faciliter le transport par camion.

Le travailleur a desserré les boulons de maintien installés sur les pattes de la partie arrière. «Il a poursuivi la séquence ainsi jusqu’au moment où la table de 3 100 kg bascule vers l’arrière et l’écrase au sol», décrit la CNESST, dans un communiqué publié ce 23 janvier.

Les secours ont été appelés et le mécanicien industriel a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

L’enquête de la CNESST a ciblé deux causes à l’accident, dont le basculement de la table sur le travailleur.

«La méthode de travail utilisée pour abaisser la table d’alimentation à l’aide des pattes ajustables était déficiente puisqu’aucun dispositif de retenue n’était utilisé pour prévenir le basculement de la table», conclut-elle aussi.

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit le déplacement de la table d’alimentation renversée ainsi que l’ajustement de la hauteur des pattes.

La CNESST a exigé que l’employeur fournisse une méthode sécuritaire signée et scellée par un ingénieur qui devait être sur place afin de superviser les manœuvres pour le déplacement et le redressement de la table.

«Quant à l’ajustement de la hauteur des tables d’alimentation, l’exigence était également d’obtenir des procédures signées et scellées par un ingénieur, précise la CNESST. L’employeur s’est conformé à ces exigences.»

Pour éviter un tel accident lors de la préparation et du déplacement d’une machine, la Commission suggère d’identifier et analyser les risques liés à ces manœuvres et de mettre en place les mesures appropriées afin de les éliminer ou de les contrôler.

Elle propose de sécuriser la machine à l’aide de dispositifs de retenue afin de prévenir un mouvement inopiné, sa chute ou son basculement. Les travailleurs devraient aussi suivre des formations sur les méthodes de travail à cet égard.

Elle recommande enfin de «vérifier que les méthodes de travail élaborées sont appliquées rigoureusement».

Le rapport d’enquête de la CNESST sera entre autres diffusé dans les établissements de formation offrant des programmes de formation en mécanique industrielle.