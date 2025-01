Une bourrasque de Plaisirs d’hiver au programme à Varennes!

Les Plaisirs d’hiver vont déferler sur Varennes durant la fin de semaine du 31 janvier au 2 février, alors que les responsables promettent des activités familiales pour tous les goûts et tous les âges.



Le coup de départ sera donné le vendredi 31 janvier dès 18h30 à la pente à glisser illuminée du parc Saint-Charles et des tubes sur neige seront disponibles en prêt sur place.



Le samedi 1er février, de 11h à 16h, le parc du Pré-Vert se transformera en un vaste terrain de jeux hivernal et on y offrira un parcours de raquettes, de la tire d’érable sur neige, des structures gonflables pour les plus jeunes, ainsi que des jeux d’adresse. Une petite butte à glisser avec prêt de Crazy Carpets sera également aménagée.



Il sera possible d’emprunter des trottinettes des neiges, skis de fond, fat bikes et équipements adaptés sur présentation de la Carte loisirs ou d’une preuve de résidence.



Plusieurs activités spéciales seront proposées, dont une initiation à la trottinette des neiges avec votre chien à 11h (équipement fourni sur place), la Cani-marche avec votre pitou à midi (équipement fourni sur place), ainsi qu’un entraînement familial à 13h30. Aussi, de 10h à 22h, la Classique hivernale, version Varennes, se tiendra au Polydôme.



Le dimanche 2 février, sports et découvertes sont au menu de 11h à 16h au parc du Pré-Vert, alors qu’un large choix d’équipements hivernaux sera mis à disposition des participants. Pour les personnes ayant des besoins particuliers, un skivel et une luge adaptée seront également disponibles. De plus, des séances d’initiation au hockey et au patinage artistique seront prévues au Polydôme.



Une aire de repos avec foyer sera aménagée au parc afin de permettre aux participants de se réchauffer et du chocolat chaud sera offert gratuitement. Il est à noter qu’un kiosque d’apaisement sera installé sous la tente dédiée à l’inclusion, où l’on proposera des poufs bean bags, des coquilles anti-bruit et des peluches sensorielles lourdes en prêt. Un animateur sera également sur place pour offrir un soutien personnalisé aux personnes à besoins particuliers.



La mascotte Bourrasque vous donne donc rendez-vous!