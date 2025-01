SAAQ: le point de service de Place Longueuil déménage

Le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et de CAA-Québec situé à Place Longueuil déménage. Depuis le 20 janvier, il occupera un nouveau local de ce même centre commercial, à quelques pas de son emplacement actuel.

«Ce nouvel environnement, plus grand et mieux aménagé, permettra d’optimiser l’expérience client et d’améliorer l’efficacité des services et l’accessibilité à ceux-ci. Les services offerts seront les mêmes qu’auparavant», explique Geneviève Perron, porte-parole de la SAAQ.

Le nouveau local sera accessible par la porte 3 ou de l’intérieur du centre commercial de la rue Saint-Laurent Ouest.

