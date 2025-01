100 000$ pour aider les organismes à but non lucratif de la région

Un appel à tous les organismes à but non lucratif (OBNL) a été lancé récemment alors qu’une enveloppe totale de 100 000$ leur est destinée afin de les aider dans leur mission.



Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a annoncé le lancement d’un appel de projets en économie sociale en offrant une enveloppe totale de 100 000$ afin d’appuyer les OBNL dans leurs initiatives.



Les projets « innovants et bénéfiques » pour les citoyens sont donc les bienvenus à la MRC, qui rappelle que le montant maximal par projet est de 8 000$, et que la subvention couvre 80% des dépenses admissibles. La date limite pour déposer une demande est le 24 février.



Les OBNL intéressés doivent d’abord contacter le SDE par courriel au dev.econo@margueritedyouville.ca ou par téléphone au 450 538 3303 afin d’obtenir toutes les informations relatives au programme et être accompagnés dans le processus de soumission. Tous les détails et le formulaire de participation sont disponibles sur le site Internet : www.margueritedyouville.ca.