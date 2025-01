Soccer professionnel: une Varennoise signe avec les Roses de Montréal

Pour la toute nouvelle aventure des Roses de Montréal en Ligue professionnelle canadienne féminine de soccer, la franchise pourra compter sur Noémi Paquin dans ses rangs, une attaquante de puissance originaire de Varennes qui a évolué pour l’équipe de la Florida International University (FIU).



La signature de cette athlète de 23 ans devrait donner beaucoup de punch à l’attaque montréalaise, comme en fait foi son parcours aux États-Unis, alors qu’elle a aidé la FIU à décrocher le championnat de la saison régulière et le tournoi de conférence.



Durant sa carrière universitaire, Noémi Paquin a inscrit 15 buts et préparé 4 passes décisives en 20 rencontres. Ses performances lui ont valu plusieurs reconnaissances, notamment les titres de C-USA Player of the Year, C-USA Offensive Player of the Year et C-USA Tournament Offensive MVP.



La direction des Roses se dit particulièrement heureuse d’avoir mis la main sur celle qui a aussi été élue C-USA Player of the Week pendant cinq semaines consécutives et qui s’est hissée à la 39e place du Top 100 NCAA Players.



«Noémi est une joueuse exceptionnelle : rapide, intelligente et dotée d’une vision de jeu remarquable, a déclaré par voie de communiqué Marinette Pichon, directrice sportive des Roses de Montréal. Son passage en Floride a prouvé qu’elle est une véritable buteuse, capable de s’adapter à toutes les situations. Que ce soit avec ou sans ballon, ses courses sont réfléchies et efficaces.»



«Revenir au Québec est une occasion idéale pour lancer ma carrière professionnelle dans un environnement qui me ressemble et où je me sens déjà connectée, a lancé Noémi Paquin. Dès les premiers échanges, l’organisation et l’énergie autour de ce projet m’ont convaincue. Ce club est porté par des personnes passionnées et engagées. Rejoindre les Roses de Montréal était une évidence : évoluer tout en contribuant au développement du soccer féminin, ici, chez moi», a conclu la jeune attaquante.