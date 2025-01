L’homme d’affaire Roger Savard condamné à payer une amende pour travaux dans un milieu humide

Roger Savard, de Sainte-Julie, doit verser 19 375$ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).



L’homme d’affaire bien connu dans la région a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement le 28 novembre 2024 car, entre le 7 mai 2018 et le 19 septembre 2019, «M. Savard a réalisé un projet comportant des travaux de terrassement, de drainage et de remblai dans un milieu humide, soit sur le lot 2 416 056 du cadastre du Québec, à Saint-Bruno-de-Montarville, sans avoir obtenu préalablement une autorisation du Ministère», est-il indiqué dans le communiqué transmis le 21 janvier.



Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a rappelé que les interventions dans des milieux humides perturbent les fonctions hydrologiques de ces milieux et entraînent des impacts sur les sols, la végétation et la faune, «ce qui représente une atteinte importante à l’environnement».



Par les actes reprochés, M. Savard a contrevenu à l’article 22 de la LQE et il a été condamné à verser une amende de 7 500$. Il doit de plus rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant total de 19 375$.



Le Ministère précise que les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité l’environnement en les rapportant au service d’Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.