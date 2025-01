Une salle à manger inclusive au St-Hubert à Sainte-Julie

La Rôtisserie St-Hubert située au 1900, rue Raymond Blais à Sainte-Julie devient une rôtisserie inclusive, c’est-à-dire que les dimanches de 11h à 13h, elle accueille les personnes autistes et leurs familles dans un environnement favorable.



Les employés du restaurant seront formés pour mieux répondre à la réalité des personnes autistes et ils utiliseront différents moyens pour qu’ils se sentent plus à l’aise, notamment en diminuant la luminosité et le volume de la musique d’ambiance. Des tables leurs seront réservées et on leur offrira des trousses sensorielles qui contiennent entre autres des coquilles insonorisantes et des jouets sensoriels.



Ce projet est initié par la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste et majeur, avec le soutien de l’organisme À pas de géant. À ce jour, ce sont 17 restaurants St-Hubert qui accueillent toutes les familles qui désirent profiter de cette initiative les dimanches de 11 h à 13 h, dont les restaurants de Candiac et Châteauguay.