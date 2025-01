Le Salon du livre jeunesse de Longueuil attend près de 12 000 personnes

Fort d’une popularité indéniable, le Salon du livre jeunesse de Longueuil sera de retour pour sa 19e édition du 7 au 9 février à la salle Jean-Louis Millette du Théâtre de la Ville.

Seul salon du livre dédié à la jeunesse au Québec, l’événement a attiré près de 12 000 personnes en 2024.

«On en attend autant cette année», souligne Pénélope Jolicoeur, présidente du conseil d’administration de La Fête de la lecture et du livre jeunesse, la corporation qui organise l’événement.

Le thème de l’édition 2025 est les traditions, de la tradition orale aux légendes, contes ou toutes traditions qui façonnent l’identité de l’enfant et l’aide à s’épanouir.

«À travers des animations et des séances de dédicaces, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur l’importance de la transmission de ces traditions aux nouvelles générations», indique l’organisation.

La porte-parole de la 19e édition est Élodie Grenier, interprète de Passe-Partout. Grande lectrice dans sa jeunesse, elle souhaite partager la passion de la lecture aux jeunes.

Programmation

Comme à l’habitude, de nombreux auteurs et artistes du Québec seront présents sur place pour rencontrer les visiteurs.

Parmi ceux-ci, la journaliste et écrivaine Claudia Larochelle, notamment auteure de la série La doudou, sera l’invitée d’honneur. Elle sera en animation sur la scène Jelitou le dimanche, à 10h. Différents auteurs et illustrateurs seront en outre présents sur cette scène tout au long de la fin de semaine.

Plusieurs spectacles seront également présentés, dont un spectacle le vendredi pour les groupes scolaires et les enfants en congé pédagogique, et deux spectacles le samedi et le dimanche.

L’entrée et les spectacles sont gratuits.