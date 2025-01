Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif : l’heure du vote

Une quinzaine de projets provenant de l’agglomération de Longueuil sont en lice pour les Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC). Jusqu’au 27 janvier, les citoyens sont invités à voter pour leurs coups de cœur.

Les Pôles d’économie sociale de la Montérégie souhaitent mobiliser le plus de gens possible afin d’offrir une visibilité à ces initiatives. Les projets choisis remporteront une vidéo promotionnelle ainsi qu’une bourse de 2500$.

Par ailleurs, un jury composé de représentants des différentes MRC de la Montérégie, de l’agglomération de Longueuil et d’analystes issus de la finance solidaire, analyseront les projets reçus et remettront plus de 440 000$ aux entreprises du territoire.

Cet appel de projets du BIEC Montérégie vise à soutenir l’émergence et le développement des entreprises et projets d’économie sociale dans la région.

Cette année, 104 projets ont été déposés. Chaque MRC de la région, incluant l’agglomération de Longueuil, offrira aux entrepreneurs collectifs participants la possibilité d’obtenir jusqu’à 20 000$ pour la réalisation de leurs projets.

Projets dans l’agglomération

Café Safran – L’Accorderie de Longueuil (Longueuil)

Projet de transition – Comité de transition du Centre Intégré de Développement de la Douance et du Talent (Saint-Lambert)

Création numérique et Gestion des écrans dans une famille – Famille Tech (Longueuil)

Démarche d’innovation sociale pour la Maison de l’Accueil et le Cœur urbain de Longueuil – Maison de l’accueil (Longueuil)

Démarche pour exporter Catapulte, l’outil de rayonnement de la culture – Culture Montérégie (Longueuil)

Documentaire féministe – Angle psy (Longueuil)

Espace mocktails – CJE Marguerite-d’Youville (Boucherville)

Étude de marché – Mouvement Zéro Déchet Longueuil (Longueuil)

Imprimerie sociale, Encre sociale – Initium, au-delà de la schizophrénie (Longueuil)

L’art au service de la communauté: un plan solide pour l’avenir du Théâtre de la Ville (Longueuil)

La personne au coeur des soins (Longueuil)

Les capsules de formation en ligne de Apprends-moi (Longueuil)

Les Jardins Dits Verts de La Croisée de Longueuil (serre hivernale) (Longueuil)

Literate Games la coopérative d’incubation de talents (Longueuil)

Lumifest en cavale | Arts numériques mobiles (Longueuil)

Mon vestiaire 2.0 CPE – La Petite École (Longueuil)

Serres-Urbaines (Boucherville)

Souk du Sud – Association Fanmi se Fanmi (Brossard)

Pour voter : biec.quebec