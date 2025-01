Sainte-Julie: nouvelle ligne express avec Sorel-Tracy

Une nouvelle ligne express sera disponible dès le 20 janvier afin de relier Sainte-Julie et Sorel-Tracy en moins de 45 minutes.



La Société de transport collectif de Pierre-De Saurel (STC) inaugurera bientôt la nouvelle ligne 753 à l’intérieur de son circuit express Sorel-Tracy/Longueuil et celle-ci a été principalement créée pour les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy résidant sur le territoire de Sainte-Julie.



La nouvelle ligne 753 permettra les correspondances avec les lignes locales au terminus de Sainte-Julie et inclura des arrêts au terminus des Promenades – STC, au stationnement incitatif de la Plaza Tracy, à l’intersection de l’avenue de la Plaza et du boulevard de Tracy, ainsi qu’au terminus Longueuil.



Le directeur général, Simon Berthiaume, a expliqué que la STC offrira deux départs en direction de Sorel-Tracy et quatre départs en direction de Sainte-Julie, du lundi au vendredi. En direction de Sorel-Tracy, le passage des autobus de la ligne 753 se fera à 6h52 et 11h52 à l’arrêt #660 situé sur le boulevard Armand-Frappier, à l’intersection de la rue de Murano. En direction de Sainte-Julie, les passages sont prévus à 12h30, 17h15, 18h45 et 20h15 à l’arrêt #538 situé à l’intersection de l’avenue de la Plaza et du boulevard de Tracy.