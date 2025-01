Sainte-Julie accueillera la première succursale de la SQDC à aire ouverte au Québec

La Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrira le lundi 27 janvier sa première succursale à aire ouverte au Québec et celle-ci sera située à Sainte-Julie, au 310, rue de Murano, devant le complexe Vast.



Dans ce nouveau concept, les clients pourront entrer en magasin, regarder les emballages des produits, s’informer et discuter avec les conseillers directement dans l’aire de vente. Dans les autres succursales, le service est offert un peu à la manière d’une pharmacie, derrière un comptoir, alors que les produits sont rangés contre les murs.



«Depuis un an, la SQDC cherche à bonifier l’expérience client de différentes façons, a expliqué Alexander Bove, directeur de l’immobilier, à la SQDC. Après avoir longtemps misé sur l’accessibilité des produits en construisant beaucoup de nouvelles succursales, nous espérons que ce nouveau modèle facilitera le magasinage pour nos différents types de clientèles.»



La nouvelle succursale de 2 500 pieds carrés offrira 350 produits. On y intégrera aussi certaines nouveautés qui ont été mises en place dans le réseau depuis un an, soit l’affichage par catégories de produits, comme cannabis séché, comestibles, préroulés, etc.; une zone comportant des îlots et des présentoirs; un comptoir de collecte pour les commandes en ligne; une offre d’accessoires à chaque caisse, tels papiers à rouler, pipes, briquets, broyeurs, etc.



«Au moment de la légalisation du cannabis, nous avons beaucoup travaillé sur l’accessibilité des produits en ouvrant rapidement des succursales, basées sur le même modèle qui peut être facilement reproductible», a expliqué la porte-parole de la SQDC, Chu Anh Pham.



«L’expansion géographique va continuer, mais à un rythme plus lent puisque le réseau va bientôt atteindre une certaine maturité. La SQDC prend donc le temps d’améliorer l’expérience du client en magasin, autant pour travailler la rétention des consommateurs et consommatrices que pour les faire migrer du marché illégal.»



«Le modèle à aire ouverte est lancé à Sainte-Julie le 27 janvier, mais ne s’appliquera pas nécessairement à toutes les futures succursales et certaines succursales conventionnelles qui ont besoin d’être rénovées pourront adopter ce nouveau modèle. Par contre, on ne transformera pas toutes nos succursales existantes ainsi», a-t-elle précisé.