Rôle d’évaluation à Boucherville : des rencontres d’information sur la hausse de 37%

La Ville de Boucherville tiendra des rencontres d’information afin d’expliquer aux citoyens les détails du nouveau rôle d’évaluation foncière pour les années 2025, 2026 et 2027 qui présente une hausse moyenne de la valeur de l’ensemble des propriétés de 35,5%, dont 37% pour la maison unifamiliale moyenne évaluée maintenant à 721 300$.

Ce nouveau rôle suscite des interrogations parmi des résidents. Jusqu’à présent, une vingtaine de citoyens ont pris rendez-vous afin de rencontrer un évaluateur agréé de la Ville de Longueuil.

Clarifier les enjeux de l’évaluation

Ces rencontres, d’une durée de 30 minutes, permettront aux citoyens d’obtenir davantage d’explications sur la variation de la valeur de leur propriété au cours des trois prochaines années, indique un communiqué de la Ville de Boucherville.

Les hausses de valeurs foncières, bien que reflétant généralement la vitalité du marché immobilier local, soulèvent souvent des préoccupations quant à leur impact sur les finances personnelles des propriétaires.

Un ajustement pour limiter les hausses de taxes

Lors de l’adoption en décembre du budget 2025, le maire Jean Martel avait expliqué que la Ville ajustait son taux de taxe foncière afin de limiter l’impact de cette hausse sur les comptes de taxes des citoyens.

«Ce n’est pas parce que votre maison prend 40% de valeur que votre compte de taxes augmentera de 40 % », spécifie la Ville.

Pour ceux qui souhaitent obtenir plus d’informations ou participer à une des rencontres prévues, la Ville invite les citoyens à prendre rendez-vous au 450 449-8100, poste 0. Une rencontre est prévue le 11 février au complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, et en mode virtuel, les 12 et 13 février.