Soirée d’information sur un projet de 263 logements sur 10 étages à Sainte-Julie

Un nouvel immeuble de 263 logements répartis sur 10 étages à l’angle de la rue de Murano et du boulevard Armand-Frappier devrait bientôt voir le jour. Une soirée d’information publique à ce sujet se tiendra le mardi 21 janvier, à 19 h, à l’hôtel de ville de Sainte-Julie, en présence de représentants de la Ville et du promoteur, le Groupe Devimco.



Le projet est situé dans l’aire TOD (Transport Oriented Development) à proximité du stationnement incitatif de près de 1 000 places. Il comprendra 263 logements sur 10 étages, dont une quarantaine de logements abordables, avec l’appui du Fonds pour le logement abordable de la SCHL.



Un stationnement souterrain sur deux niveaux sera aménagé, ainsi qu’une aire de stationnement extérieure partiellement recouverte d’un traitement spécifique qui contribuerait à réduire les effets de cet îlot de chaleur urbain. Près de 50% de la superficie du terrain sera consacrée à des espaces verts, incluant la plantation de 65 nouveaux arbres.



Des changements possibles?



Cette soirée d’information a fait l’objet de questions lors de la parole aux citoyens. Jacques Blanchard a demandé si le projet était «déjà décidé à l’avance» ou si les citoyens auraient leur mot à dire, comme ce fut le cas il y a près de cinq ans avec un projet du promoteur Habitations Trigone à l’époque.



Rappelons que ce projet résidentiel, qui avait amené le démantèlement progressif du centre commercial Aux portes de la cité, avait été présenté initialement le 10 juin 2019 à la population. La hauteur des bâtiments, jusqu’à 10 étages, avait notamment suscité bien des commentaires de la part de certains citoyens, si bien que le conseil municipal de Sainte-Julie avait rencontré par la suite le promoteur pour que le projet soit amélioré afin de tenir compte des commentaires.



La nouvelle version présentée quatre mois plus tard était moins haute, moins dense et plus verte. Aussi, la hauteur maximale est passée de 10 à 8 étages et les bâtiments devaient être construits avec un effet pyramidal qui ferait passer la hauteur de 4 étages à 6, puis à 8 étages.



«Ça ne s’est pas fait tel qu’eux autres (NDLR : Habitations Trigone) voulaient à l’origine, donc à cette assemblée-là, le 21 janvier, il y aurait des changements qui pourraient être exigés?» a demandé Jacques Blanchard.



Le maire lui a alors répondu : «C’est ça une soirée d’information, c’est que le promoteur est là, il répond aux questions, prend note des commentaires des citoyens et par la suite, s’il y a des modifications à faire, il y aura des modifications à faire. Autrement, on n’en ferait pas de ces séances d’information.»