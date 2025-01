MRC: une croissance d’emplois deux fois plus grande qu’à Montréal

Malgré les soubresauts de l’économie québécoise, la MRC de Marguerite-D’Youville continue de se démarquer à ce chapitre. En 2023, le nombre d’emplois a augmenté de 6,6%, soit plus du double de la croissance de 3,1% enregistrée dans la région métropolitaine de Montréal.



Selon le plus récent bulletin de l’emploi de la Chaire en innovation et développement régional de HEC Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC comptait 25 129 emplois en 2023, c’est-à-dire plus de 1 548 postes par rapport à l’année précédente. Cette augmentation de 6,6% est similaire à celle enregistrée en 2022, soit 7,3%, ce qui confirme cette tendance à la hausse.



Pour sa part, Varennes est l’un des leaders de cette croissance puisque la ville a enregistré un bond de 10,7%, soit 983 emplois supplémentaires, ce qui constitue la plus forte hausse de toute la MRC, alors que Contrecœur a recensé 468 nouveaux postes en 2023.



Le bulletin précise que plusieurs secteurs économiques ont contribué à cette croissance. La construction résidentielle a profité d’une démographie en plein essor dans la région, ce qui a mené à une augmentation de 16,7% des emplois dans ce secteur en 2023, plus spécifiquement dans les travaux de génie civil et chez les entrepreneurs en installation d’équipements techniques.



Des hausses ont également été constatées du côté des services professionnels, notamment dans les domaines de l’architecture et du génie (+ 14,5%) et des services informatiques (+ 8,7%). Dans le secteur manufacturier, la fabrication de produits en plastique (+ 55,7%), la sidérurgie (+ 42,7%) et la chimie (+ 10,1%) ont aussi connu des progressions notables.



«La MRC continuera à soutenir des initiatives favorisant le développement des secteurs à fort potentiel économique, comme la logistique et les énergies renouvelables. Dans les prochaines années, nous continuerons de mettre en œuvre des actions concrètes pour maintenir cet élan», a confirmé le préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, Daniel Plouffe.