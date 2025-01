Mario Lemay se représente à la mairie de Sainte-Julie

C’est avec émotion que Mario Lemay a annoncé lors de l’assemblée publique du 14 janvier qu’il sollicitera un second mandat à la mairie de Sainte-Julie en vue des élections municipales qui auront lieu cet automne.



M. Lemay a ensuite dressé un bilan des réalisations au cours de la dernière année. Au plan environnemental, il a mentionné que la Ville a planté des milliers d’arbres, protégé des boisés naturels, investi dans le réseau cyclable et poursuivi ses efforts afin de réduire les gaz à effet de serre provenant des équipements et installations municipales.



En ce qui concerne les sports et loisirs, Sainte-Julie a aménagé un nouveau planchodrome, créé une piste de vélo de montagne, ajouté des terrains de pickleball, rénové certains parcs, amélioré le terrain de pétanque, bonifié les installations de baseball, en plus d’offrir des cours de natation gratuits pour les jeunes l’été.



«Nous avons initié une nouvelle forme de collaboration avec l’aéroport de Saint-Hubert pour réduire le bruit des avions, ajouté des services de taxibus dans les secteurs moins bien desservis par le transport collectif, appuyé le développement de l’offre de logements abordables, soutenu le milieu communautaire et investi dans plusieurs chantiers forts utiles pour faciliter les déplacements et lutter contre les changements climatiques.»



Il a poursuivi en présentant les dossiers à venir pour les prochains mois. «En 2025, nous amorcerons la réfection du chalet au parc Edmour-J.-Harvey pour vous offrir, notamment, une magnifique salle avec vue sur le lac pour vos activités ou rassemblements. Un nouveau Pumptrack sera aussi ouvert au parc Desrochers, sans oublier la réfection des modules de jeux au parc Arthur-Gauthier, l’amélioration de plusieurs terrains et équipements de baseball et la réalisation de plans et devis pour la future forêt nourricière et l’agrandissement éventuel du parc des Étangs-Antoine-Charlebois.»



Il a ajouté que les projets de réfection de la piscine intérieure municipale et d’un futur gymnase double se poursuivaient, malgré le rejet en 2024 de leur demande de financement au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement du Québec.



«Votre soutien m’est précieux pour que, ensemble, nous continuions à faire de Sainte-Julie un milieu de vie actif, dynamique et collaboratif, où l’environnement occupe une place centrale. Ensemble, construisons un bel avenir pour notre ville! », a-t-il conclu.