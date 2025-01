Kaira Technologies à Boucherville: une application mobile qui simplifie les finances

Éric Mac Nicoll, cofondateur et président de Kaira Technologies.

L’entreprise de Boucherville Kaira Technologies propose une application de coaching personnalisé pour atteindre le bien-être financier et éviter le stress lié au rapport à l’argent.



D’entrée de jeu, le président et cofondateur de la compagnie, Éric Mac Nicoll, précise en entrevue que l’application Kaira ne remplace pas un conseiller financier, mais qu’elle offre plutôt un service de conseil en ligne permettant d’établir, par exemple, un plan financier à long terme.



M. Mac Nicoll a cumulé plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, notamment chez Desjardins, avant de se lancer dans ce projet. Passionné par l’utilisation de l’intelligence artificielle, il confie «avoir toujours été dans l’innovation et j’ai toujours eu le désir d’être un entrepreneur».



Kaira s’adresse notamment aux entreprises désirant avoir des employés qui n’ont pas à vivre avec le stress financier au quotidien. Celui-ci peut entraîner des répercussions sur le bien-être du personnel au travail.



«En tant que gestionnaire, j’avais environ 100 employés et j’avais des gens qui venaient me voir, avant la pandémie, et qui étaient en détresse. Il y a plusieurs raisons qui font que tu peux vivre du stress financier. Avoir ce problème-là au quotidien, ça génère de l’anxiété et baisse la motivation, ça amène aussi les gens à se désengager dans leur travail», explique-t-il.



Comment ça fonctionne ?



L’application permet de comprendre les sources de revenus, offre la capacité de construire un plan de gestion, fait le suivi des finances, etc.



«C’est d’avoir la possibilité de voir l’ensemble de ses informations structurées d’une façon simple et de saisir comment je me comporte et quel est mon actif, mon passif et ma marge de manœuvre», précise Éric Mac Nicoll.



«Les premières étapes de l’utilisation permettront de changer ou de prendre conscience de faire certains changements», ajoute-t-il.



Quand l’usager voudra construire un plan de retraite, l’application dira alors quel chemin prendre.



L’employeur doit débourser 4,50 $ par mois pour chaque employé. Ceci inclut un coaching personnalisé et l’accès complet à l’application. Les particuliers qui souhaitent l’utiliser doivent payer 5,99$ par mois pour l’obtenir.



L’application Kaira s’adresse à «absolument à tout le monde», souligne M. Mac Nicoll.

Bien qu’il reste du travail à faire en matière d’éducation aux finances, «les gens fortunés ne sont pas notre clientèle première, car ils ont déjà des conseillers financiers, mais personne n’est exclu, nuance le cofondateur. Les solutions s’adressent à la grande masse. Chez Kaira Technologies, nos clients ont entre 38 et 44 ans. Couples, célibataires, ça s’adresse vraiment à tous, aux jeunes aussi.»



D’après l’entrepreneur, une prise de conscience quant à l’importance de la gestion de ses finances personnelles est en train de se faire.



«On est en conversation d’ailleurs avec différents CÉGEPS pour offrir l’application à l’ensemble des étudiants et leur donner accès à l’information gratuitement, car les étudiants sont nos futurs employés et nos futurs travailleurs pour l’avenir», fait-il remarquer.



Un CÉGEP offrant une formation en services financiers et assurances est d’ailleurs intéressé à intégrer l’application dans son cursus, fait-il savoir.



Application populaire



Parmi ses clients, on retrouve GardaWorld Sécurité. Directrice nationale, rémunération, assurances et pensions chez Garda, Geneviève Taillon offre ce service gratuitement à ses employés administratifs. Le reste des 50 000 employés de GardaWorld au Canada ont accès à une promotion pour s’abonner et l’utiliser.



«L’implication de Kaira Technologies est parfaite pour nous. L’équipe de Kaira est venue plusieurs fois au siège social pour promouvoir entre autres, leur application et faire des suivis», explique-t-elle.



D’après Mme Taillon, cette application est la seule aussi complète dans le milieu des finances, alors qu’elle peut prendre en compte les différents comptes bancaires et autres applications financières que ses employés utilisent. Cette application permet donc de visualiser un budget total sur une seule et unique application.



De son côté, Kaleido, qui propose des régimes d’épargne-études, a contacté Kaira Technologies à la suite d’une entrevue donnée par son PDG dans les médias.



Kaleido explique que «les valeurs et les bénéfices autour de cette nouvelle application étaient alignés avec nos positionnements d’accompagnement des familles sur le plan financier. Après une présentation de leurs services, nous avons déployé un projet-pilote auprès d’employés testeurs en janvier 2024 et avons finalement décidé de promouvoir l’application auprès de nos clients pour les aider à réduire le stress et mieux gérer leurs finances» déclare Julie Cyr, vice-présidente de Kaleido.



Celle-ci est convaincue des bienfaits d’une meilleure prise en main des finances personnelles.



«Comme tout employeur responsable, nous visons à ce que nos employés s’épanouissent dans leur travail et réduire leur stress financier. Ce qui contribue à l’atteinte de cet objectif», souligne-t-elle.



Garanties de sécurité



Questionné sur la fiabilité de l’application, M. Mac Nicoll assure que les usagers ne courent aucun risque quant à la sûreté de leurs données bancaires.



«Il est essentiel de savoir qu’aucune information n’est accessible pour aucun employeur, précise-t-il. L’ensemble des données sont dépersonnalisées et entièrement anonymisées. Le seul qui ait accès à l’information est l’usager. Kaira Technologies ni aucun employé n’aura accès à une donnée du client».



Il ajoute qu’une couche de sécurité supplémentaire a été installée sur l’application.

«Même si la personne essaye de faire une copie d’écran, la photo sera noire et donc illisible. Ce qui permet de vous prouver sa bonne sécurité», détaille-t-il. Les paramètres de double authentification sont également en place.



Objectif : 100 M $



Kaira Technologies a été sélectionnée pour plusieurs programmes d’accélérateurs au Canada, en Australie et aux États-Unis.



Il a également reçu le prix de l’innovation 2021 pour une entreprise en démarrage de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec.



Plus de 2,9 M d’employés en Amérique du Nord auront accès à Kaira. Son chiffre d’affaires d’ici 4 ans est estimé à plus de 100 M$, selon M. Mac Nicoll.