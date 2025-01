Une deuxième vie pour vos objets : l’atelier Rafistout devient un service permanent

Afin de réduire le gaspillage inutile, l’atelier Rafistout est devenu un service permanent à Boucherville. Le conseil d’administration du Centre d’action bénévole (CAB) a officialisé l’intégration de cet atelier à son offre de services réguliers.

Ce projet, lancé à l’automne dernier en tant que projet pilote, a rapidement conquis le cœur des citoyens, attirant un large public lors des deux ateliers expérimentaux.

Né de la communauté

L’atelier Rafistout est le fruit d’une initiative citoyenne. Un groupe de personnes dont à la tête Suzanne Tremblay et Daniel Lapierre, préoccupés par le gaspillage et désireux de promouvoir la réparation plutôt que le remplacement des objets du quotidien, a proposé cette idée au CAB.

Ils souhaitaient offrir l’opportunité aux gens de redonner une seconde vie à des objets du quotidien, plutôt qu’ils soient acheminés vers un site d’enfouissement.

Le concept est simple : lors de plages horaires préétablies, des bénévoles habiles accueillent les citoyens avec leurs petits appareils électroniques ou objets divers. Ensemble, ils analysent les problèmes et tentent de les réparer. Et si la réparation n’est pas possible, un diagnostic précis est fourni pour orienter les participants.

Une contribution volontaire est suggérée.

Un besoin croissant

L’engouement pour Rafistout témoigne d’une prise de conscience collective face aux enjeux environnementaux, explique le CABB.

Lors des ateliers de l’automne dernier, les membres du conseil d’administration de l’organisme ont été impressionnés par le nombre de participants et leur enthousiasme à sauver leurs objets des sites d’enfouissement.

Pour eux, c’est un signe clair que ce genre de service répond à un véritable besoin.

Ils ont donc décidé de pérenniser l’initiative et de proposer ce service sur une base régulière.

Le prochain atelier Rafistout se tiendra le 26 janvier entre 11 h et 16 h, dans les locaux du CAB, situés au 11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord.