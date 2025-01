Rougeole: Ski Saint-Bruno et les Promenades seraient deux lieux d’exposition ciblés

Le Québec fait face à sa deuxième éclosion de rougeole depuis le début de l’année 2024. Celle-ci a débuté en décembre 2024 et elle est toujours en cours. La Montérégie serait pour l’instant peu affectée, mais deux lieux d’exposition auraient été ciblés, soit le chalet principal de la station Ski Saint-Bruno et le supermarché Avril situé aux Promenades Saint-Bruno.



L’exposition à la rougeole a pu se produire le samedi 4 janvier entre 10h et 14h30 au chalet principal de Ski Saint-Bruno, et le samedi 4 janvier également, de 13h à 16h30, au supermarché Avril des Promenades.



Le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) rappelle que la rougeole est une maladie virale très contagieuse et qu’il est possible d’être infecté et d’attraper la maladie sans avoir été en contact direct avec une personne atteinte. Il peut suffire de s’être trouvé dans la même pièce qu’une personne contagieuse, même durant une courte période.



Le MSSS conseille à toute personne exposée à la rougeole de surveiller l’apparition des symptômes suivants : fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite (yeux rouges qui coulent), sensibilité à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage, puis sur le corps. Cependant, les personnes qui ont été vaccinées contre la rougeole ont très peu de chances de contracter la maladie.



La rougeole peut causer des complications graves notamment chez les enfants âgés de moins d’un an, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli.



Cette maladie dure de 1 à 2 semaines. Il peut s’écouler de 5 à 21 jours (en moyenne de 10 à 14 jours) entre l’exposition au virus de la rougeole et le début des symptômes, soit durant la période d’incubation. Une personne commence à être contagieuse 4 jours avant l’apparition des rougeurs et elle peut demeurer contagieuse jusqu’à 4 jours après leur apparition.



Afin de limiter la transmission de la maladie, les personnes non protégées contre la rougeole qui ont été en contact avec un cas de maladie, ou qui se trouvaient aux lieux et dates d’exposition possible, doivent s’isoler et surveiller l’apparition de symptômes.

Les gens qui auraient fréquenté l’un des lieux d’exposition possible sont invités à communiquer avec Info-Santé 811 pour faire évaluer la nécessité de recevoir un traitement préventif, c’est à-dire une injection d’anticorps dans les délais requis.