Portrait d’un Québec indépendant selon le député Xavier Barsalou-Duval

Le député Xavier Barsalou-Duval a lancé en décembre une brochure de 24 pages brossant le portrait d’un Québec indépendant s’il accédait à l’indépendance dès maintenant.

La brochure Portrait d’un Québec indépendant est le fruit d’une vaste réflexion sur le projet souverainiste, explique le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères qui ajoute que le projet lui tenait grandement à cœur.

«Ce document est pour moi une occasion de présenter ma vision du Québec pays et les raisons pour lesquelles je crois en ce projet de société. Lorsque j’aborde le sujet de l’indépendance avec la population, les gens me demandent souvent des données et des faits pour avoir une idée concrète d’à quoi ressemblerait un Québec souverain; c’est donc l’exercice auquel je me suis adonné. La brochure couvre ainsi un maximum de sujets tout en étant aussi claire et concise que possible afin de demeurer dans un format accessible à monsieur madame tout le monde », poursuit M. Barsalou-Duval.

« C’était un peu mon cadeau de Noël aux électeurs de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères», ajoute M.Barsalou-Duval qui dit espérer que son contenu ait alimenter les discussions durant la période des fêtes.

Le député dresse dix raisons derrière le projet de faire du Québec un pays, en passant par l’environnement, l’intégration, le rôle des femmes, les nations autochtones et la capacité financière d’un État québécois.

L’ouvrage s’étend sur 24 pages. « Il fait la preuve, chiffres à l’appui, de la viabilité d’un Québec-pays et entrouvre la porte à ce à quoi il pourrait ressembler, à court, moyen et long terme », déclare M. Barsalou-Duval.

La distribution de la brochure à toutes les portes de la circonscription a commencé dès que la poste a repris du service.