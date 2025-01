Des organismes prônent l’accès aux soins de santé pour toutes les femmes enceintes

La Table de Concertation sur la situation des Femmes Immigrées de l’Agglomération de Longueuil (TCSFIAL) a appuyé une pétition en faveur de l’accès à une couverture publique des soins de santé pour toutes les femmes enceintes vivant au Québec. Elle a interpelé à cet égard le ministre délégué de la santé et des services sociaux et député de Taillon Lionel Carmant.



La pétition lancée par André Fortin du Parti libéral du Québec et portée par Médecins du Monde a recueilli 3188 signatures. elle a été déposé à l’Assemblée nationale en décembre.



La TCSCFIAL estime que la pétition «propose une solution concrète à des enjeux systémiques que vivent les femmes que nous côtoyons».



Elle observe que les conditions de vie des femmes immigrées de l’agglomération de Longueuil les positionnent parmi les groupes les plus défavorisés du point de vue socio‐ économique.



«De plus, on constate qu’il y a des groupes, parmi ces femmes immigrées et leurs familles, qui sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes à statuts migratoires précaires, les mères monoparentales et les femmes vivant en contexte de violence conjugale et/ou familiale», expose le regroupement.



Il «est impératif de donner l’accès à des soins de santé à ces femmes enceintes vivant sur notre territoire, et qui ont besoin de soins, parce qu’elles sont des femmes, clame-t-on. Pour la TCSFIAL, c’est une question de dignité et un premier pas vers la fin de la précarité et des violences systémiques que vivent les femmes migrantes à statuts précaires.»



Lors organismes ont aussi invité le ministre Lionel Carmant à «revoir les actuelles orientations qui chargent 200% des coûts pour les services d’accouchement, et autres soins associés, à des femmes enceintes qui habitent déjà le territoire de l’agglomération de Longueuil et qui ne possèdent pas de RAMQ ni de PFSI».



La TCSFIAL regroupe Carrefour Pour Elle, Maison Internationale de la Rive Sud, Vision Inter-Cultures et le Centre des femmes de Longueuil.