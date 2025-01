Le premier ministre annonce son départ, le député Barsalou-Duval vise un autre mandat

La journée est faite de contrastes sur la scène politique canadienne. Alors que le premier ministre Justin Trudeau annonce qu’il démissionne et qu’il prorogera jusqu’au 24 mars le Parlement, le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Xavier Barsalou-Duval, confirme aujourd’hui qu’il se représentera aux prochaines élections, et présente le bilan de sa dernière session parlementaire à la Chambre des communes.

«Malgré un parlement bloqué par les conservateurs, un gouvernement libéral complètement dysfonctionnel et un premier ministre qui a perdu toute crédibilité, je suis très fier d’avoir été en mesure de manœuvrer et de faire avancer tant, les dossiers de la circonscription que les intérêts supérieurs du Québec au parlement. Ça a vraiment été intense, mais on peut dire que les résultats sont au rendez-vous», a déclaré Xavier Barsalou-Duval dans un communiqué de presse émis aujourd’hui.

Le député dresse la liste de ses principaux dossiers au cours de la session d’automne :

Érosion des berges : Il mentionne que le 8 octobre, il a obtenu un vote unanime du parlement en faveur du rapport qu’il a fait adopter au Comité permanent des transports. 325 députés « pour » et zéro « contre ». Le rapport demande notamment de rétablir un programme de protection des berges qui a été aboli par le fédéral en 1997.

Quai de Verchères : Monsieur Barsalou-Duval a parrainé une pétition initiée par le maire de Verchères, Alexandre Bélisle et les membres du conseil municipal, demandant à Pêches et Océan Canada d’octroyer les sommes requises à la réfection du quai «depuis trop longtemps laissé à l’abandon», précise-t-il. La pétition qui a recueilli plus de 1300 signatures a été déposée par le député en Chambre le 30 octobre dernier en présence des élus de Verchères.

Navigation de plaisance : Le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères a fait initier une étude sur l’encadrement de la navigation de plaisance au Canada par le Comité permanent des transports. Le comité a reçu de nombreux témoignages au cours de l’automne et devrait produire ses recommandations en 2025. 2024 a aussi été la première saison d’application de la nouvelle réglementation sur la rivière Richelieu sur laquelle le député a beaucoup travaillé.

Frais accessoires et français chez Air Canada : Plusieurs interventions qu’il a faites ont connu un fort retentissement médiatique, signale le député, notamment lorsqu’il a dénoncé la multiplication des frais accessoires dans le secteur aérien, dont les fameux frais de 35 $ pour les bagages en cabine.

Le député rappelle qu’il a aussi reproché au PDG d’Air Canada son incapacité à s’exprimer en français 17 ans après son arrivée au Québec, et ce, malgré qu’il se soit engagé à l’apprendre. Il s’agit d’un important manque de respect à l’égard du Québec et des Québécois, selon lui.

«Pour la suite, je crois que nous en avons assez eu de ce parlement dysfonctionnel et peu importe qui remplacera Justin Trudeau, il reste un fait, le gouvernement libéral est fini et des élections devront être déclenchées le plus rapidement possible. Pour ma part, quoiqu’il arrive, j’affirme haut et fort que je serai à nouveau en première ligne pour défendre les intérêts supérieurs du Québec ainsi que mes concitoyens de Pierre-Boucher», a conclu Xavier Barsalou-Duval