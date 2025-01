La Montérégie est particulièrement affectée par le débordement des urgences

Selon les données du site Index Santé, le taux d’occupation des civières a surpassé la barre des 100 % pour une huitième journée de suite, samedi. La Montérégie est très affectée par cette problématique avec un taux d’occupation des civières de 133 % en date du 4 janvier.



La situation est particulièrement critique à l’Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil avec un taux d’occupation des civières de 153 %, ainsi qu’à l’Hôpital Anna-Laberge (166 %) et l’Hôpital du Suroît (141 %). Par contre, l’Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil affiche un taux de 98 %.



Toujours selon Index Santé, il y aurait 1 953 personnes qui attendent de voir un médecin à travers le Québec en date du 4 janvier, alors que la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente est de 5 h 41. La durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière quant à elle est de 18 h 53. Il y aurait 816 patients sur civière depuis plus de 24 heures ainsi que 284 patients sur civière depuis plus de 48 heures.



Le taux d’occupation moyen dans les urgences au Québec n’avait pas dépassé les 115 % depuis la mi-décembre et il a même été sous les 90 % durant plusieurs journées dans la deuxième moitié du mois. Un tel débordement des urgences est un phénomène cyclique puisque les rassemblements qui ont lieu pendant la période des Fêtes entraînent une augmentation de la circulation des virus, entre autres.



Le ministère de la Santé et des Services sociaux indique par voie de communiqué que la circulation des virus respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial (VRS), l’influenza (la grippe saisonnière) et la COVID-19, est en augmentation ces dernières semaines.