Invasion de domicile à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a indiqué sur sa page Facebook que trois suspects se seraient introduits cette nuit, vers 00 h 45, dans un domicile situé sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Longueuil, dans le secteur de Saint-Hubert. La collaboration du public est demandée dans cette affaire.



Le SPAL a précisé que l’un des suspects était en possession d’une arme blanche avec laquelle il a frappé à plusieurs reprises un homme d’une cinquantaine d’années qui se trouvait dans le domicile. Celui-ci a subi des blessures, mais il n’a pas été transporté dans un centre hospitalier. Une femme d’une cinquantaine d’années se trouvait également sur les lieux en compagnie d’un enfant lors du délit, mais ils n’ont pas été blessés.



On indique que les suspects ont volé de l’argent ainsi que le véhicule de la victime, qui a été retrouvé peu de temps après les faits. Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la demeure et les enquêteurs tenteront de comprendre les circonstances exactes entourant cet événement afin d’appréhender les suspects. Selon le SPAL, les suspects pourraient avoir voulu viser une autre personne que la victime.



La collaboration du public a été demandée et les gens qui détiennent des informations sur des personnes suspectes ou sur des activités criminelles sont invités à contacter la ligne Info-Azimut au 450-646-8500 ou en ligne à https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut