Un projet de parc éolien est en préparation dans la MRC de Marguerite-D’Youville

Après avoir analysé le rapport de participation publique produit à la suite des consultations effectuées au cours des derniers mois, les élus de la région ont confirmé leur intention de poursuivre une démarche en vue de préparer un projet de parc éolien sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Ils ont précisé que la population et les organismes de la communauté seront consultés sur les principes directeurs qui guideront le développement de ce projet. Une consultation en ligne sur la plateforme Cocoriko, disponible au courantcollectifconsultation.ca, est d’ailleurs en cours jusqu’au 12 janvier.



Cinq principes directeurs sont proposés, soit : informer et consulter la population aux différentes phases de développement d’un projet et qualifier l’acceptabilité sociale en continu ; soutenir le milieu agricole ; prévoir des mesures de compensation ciblées et des retombées équitables ; fournir une information complète à la population sur les aspects technique, économique, environnemental et de santé publique ; assurer une implication active de la MRC dans le développement d’un projet éolien.



La MRC entend mener par la suite des études d’impact sur la santé et l’environnement, en incluant des activités d’information et de consultation. Les responsables veulent également expliquer les différents aspects techniques du projet et les aspects financiers, dont notamment les retombées économiques.



Des démarches seront effectuées dès janvier pour installer des équipements de mesure des vents sur le territoire. Des rencontres individuelles débuteront sous peu afin de négocier des ententes avec certains propriétaires dont les terrains pourraient être propices à l’implantation d’une éolienne ou à d’autres éléments connexes, à titre d’exemple, un chemin d’accès.



Courant collectif a inclus sur son site Web une vidéo explicative du règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC présentant les portions de territoire propices à l’installation d’éoliennes commerciales en tenant compte entre autres des zones d’interdiction et des distances séparatrices à l’égard de certains éléments du territoire (résidences et bâtiments, boisés, milieux naturels, habitats fauniques, routes, etc.).



Dans les prochaines semaines, Courant collectif verra à sélectionner un promoteur éolien pour amorcer la préparation du projet en s’assurant que ce promoteur partage ses valeurs et respectera les principes directeurs adoptés.



Tous les détails sur la démarche sont disponibles sur le site Web https://www.courantcollectif.quebec/