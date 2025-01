Un film bouchervillois se distingue sur la scène internationale

La passion du Bouchervillois Pierre Renaud de réaliser des films de voyages lui a permis de découvrir de magnifiques endroits et de nouer des liens avec les communautés qui y vivent, et c’est maintenant au tour de son premier film de l’amener à vivre d’autres belles découvertes.



À l’hiver 2023, le policier retraité et sa conjointe, Hélène Rancourt, sont allés tourner un documentaire dans les petites Antilles qu’il a intitulé Magnifique Martinique: une île et son peuple. Celui-ci a été sélectionné par le distributeur de film québécois Les Aventuriers Voyageurs et il a été porté à l’écran dans plus de 50 salles de cinémas à travers le Québec.



Lors du tournage sur « l’île aux fleurs », le couple a multiplié les rencontres et réalisé plus d’une douzaine d’entrevues afin d’en apprendre davantage sur l’histoire, la culture et les traditions du peuple martiniquais. En décembre 2023, les Bouchervillois ont été invités par le fondateur d’un musée dédié à la préservation du patrimoine martiniquais, Gilbert Larose, afin de présenter le documentaire à toutes les personnes qui y avaient collaboré.



Le film a été sous-titré en anglais et présenté dans différents festivals de film à travers le monde où il a remporté plusieurs prix. Tout récemment, lors de la 15e édition du Amorgos International Film Festival, qui regroupait des cinéastes professionnels de partout à travers le monde, le film du réalisateur bouchervillois a remporté le deuxième prix dans la catégorie Documentaire.



Le film est maintenant disponible en ligne: https://filmsdevoyage.com/film/martinique/