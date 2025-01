Direction les Jeux mondiaux universitaires d’hiver pour la Bouchervilloise Emmanuelle Paquet

La Bouchervilloise Emmanuelle Paquet s’envolera prochainement pour représenter le Canada aux Jeux mondiaux universitaires d’hiver qui se dérouleront à Turin, en Italie, du 13 au 23 janvier.



Ce grand rendez-vous sportif réunira 57 pays de partout à travers le monde. L’athlète de 19 ans a obtenu sa qualification grâce à ses performances lors de la Candy Cane Cup, une compétition nationale qui s’est tenue à Gatineau du 13 au 15 décembre.



Le 13 décembre, Emmanuelle Paquet a décroché le troisième temps de la catégorie U20 au 10 km classique. Le lendemain, elle s’est qualifiée pour les demi-finales en sprint, malgré un niveau de compétition très relevé.



Un autre Bouchervillois s’est également illustré lors de cette compétition. Le 14 décembre, Justin Boudreau a signé le meilleur temps des qualifications U20 et a participé aux finales. Le lendemain, lors des départs par intervalles en pas de patin de 7,5 km, il a terminé à la deuxième place, tandis qu’Emmanuelle a pris la sixième position.



Emmanuelle Paquet a passé les trois derniers étés et automnes à perfectionner sa technique au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey, situé au Mont-Sainte-Anne. L’ancienne élève du programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne s’entraîne avec le Club de ski de fond Montériski depuis l’âge de 9 ans et, cette saison, elle fait partie de l’Équipe du Québec.