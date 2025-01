Sainte-Julie: attention aux visites pour faire l’évaluation de votre maison!

La Ville de Sainte-Julie a informé la population que certains citoyens auraient reçu des appels dans les derniers jours afin de faire une évaluation de leur maison et elle rappelle qu’il faut être prudent à ce sujet.



La seule firme mandatée par la Ville est la firme JP Cadrin et associés. Par mesure de sécurité, les évaluateurs disposent d’une carte d’identité émise par la Municipalité, alors que les visites se déroulent du lundi au samedi de 8 h à 21 h.

Rappelons à ce sujet que la Ville de Sainte-Julie interdit la sollicitation commerciale à domicile. Les entrepreneurs ne peuvent pas effectuer de porte-à-porte afin de vendre une marchandise ou d’offrir un service.



Les organismes à but non lucratif ainsi que les organismes ou clubs sociaux locaux poursuivant des buts charitables, religieux, culturels ou sportifs peuvent effectuer de la sollicitation sur le territoire à condition d’avoir obtenu un permis à cet effet.

Si un colporteur se présente à votre domicile et qu’il ne possède pas de permis de la Ville, les citoyens sont invités à téléphoner à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 536-3333.