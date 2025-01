Changements dans la diffusion des avis publics à Boucherville

La Ville de Boucherville a décidé de ne plus publier ses avis publics dans les journaux, sauf exceptions, afin que ceux-ci soient diffusés plus rapidement.



Le Service du greffe a précisé que le conseil municipal a adopté le 5 décembre le Règlement 2024-439 comportant de nouvelles modalités au sujet de la diffusion de ses avis publics. Celui-ci mentionne que, dorénavant, les citoyens qui souhaitent prendre connaissance des avis publics devront consulter la vitrine située à l’intérieur de l’entrée principale de l’hôtel de ville, au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, ou encore le site Web de la Ville.



Cette décision administrative aurait été prise pour permettre une diffusion plus rapide des avis publics afin d’éviter les délais entre les dates de tombées des journaux et la publication/distribution de leurs éditions.



La Ville ajoute que ce Règlement s’applique à tout avis public, y compris ceux donnés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. En ce qui concerne les appels d’offres publics, ils continueront d’être publiés sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec afin de répondre aux obligations prévues par la Loi sur les cités et villes.



Toutefois, la Ville de Boucherville pourra décider, selon les circonstances, de publier un avis public ou un résumé dans un média écrit distribué sur le territoire.