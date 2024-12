Longueuil : un véhicule aurait heurté un train de marchandises

Le conducteur d’un véhicule aurait heurté un train de marchandises du Canadien National vers 3h dans la nuit du 29 au 30 décembre.



L’accident est survenu dans le secteur de la rue de la Métropole et du boul. Guimond.



Les deux occupants du véhicule ont subi des blessures, mais selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, on ne craint pas pour leur vie.



Le conducteur, un homme dans la vingtaine, aurait pris la fuite à pied avant de revenir sur les lieux et a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et fuite.



La rue de la Métropole est toujours fermée en matinée, le 30 décembre, entre le boul. Guimond et la rue Jean-Neveu. Le secteur est à éviter.