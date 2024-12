25 000$ pour rénover la bibliothèque de l’école Père-Marquette à Boucherville

L’école Père-Marquette à Boucherville a participé à l’appel de projets 2024 de la Caisse Desjardins des Patriotes, ce qui lui a permis de remporter 25 000$ pour le réaménagement de sa bibliothèque.



Ce montant sera jumelé à une partie des dons qui ont été amassés lors d’une dictée commanditée au mois de novembre. Avec l’argent, l’établissement scolaire de niveau primaire entend concrétiser son projet d’offrir à ses élèves un espace qui les encouragera à lire et à développer leur goût pour la lecture.



Les responsables de ce projet souhaitent que cette nouvelle bibliothèque soit plus qu’un lieu de lecture, mais qu’elle devienne un espace de rassemblement où les élèves pourront collaborer et s’enrichir mutuellement à travers divers apprentissages.



Dans le groupe qui entend mener à bien ce projet, on retrouve Claudine Cardinal, directrice de l’école Père-Marquette, ainsi que Marie-Claude Rivard, enseignante de 4e année, Sofie Skrehot, enseignante de 5e année, Maxime Lajoie, enseignant de 1re année et Stéphanie Houde, enseignante de 6e année.