Un coup de pouce à la Maison de l’Entraide à Sainte-Julie

Un partenariat de 145 000$ sur six ans a été conclu entre les Éleveurs de porcs du Québec (ÉPM) et le réseau des Banques alimentaires du Québec. Les montants remis annuellement aux différents organismes à travers la province permettront de lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire, notamment par le biais de la Maison de l’Entraide à Sainte-Julie.



Les Éleveurs de porcs du Québec ont donné en 2024 plus de 16 000$ à des écoles, à des organismes et d’autres groupes, dont Moisson Maskoutaine, SOS Dépannage / Moisson Granby, le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire et la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie.



«En tant qu’éleveurs de porcs, notre mission est de nourrir les gens, et c’est pourquoi les enjeux liés à l’insécurité alimentaire nous touchent particulièrement. Avec les difficultés économiques actuelles et l’augmentation des prix alimentaires, nous sommes conscients des défis que vivent de nombreuses familles », a déclaré par voie de communiqué François Nadeau, président des ÉPM.



Le 20 décembre, les ÉPM ont annoncé la remise d’un don de 1 250$ à Moisson Rive-Sud et ils ont rappelé que cet organisme a aidé 80 382 personnes (tous services confondus) en 2024, dont un tiers étaient des enfants. Au total, 193 065 repas et collations ont été servis mensuellement durant l’année par Moisson Rive-Sud.