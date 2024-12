La revue de l’année 2024

Diane Lapointe et Daniel Bastin

Taxes sur les surfaces imperméables: 28 entreprises poursuivent Boucherville

En janvier, la Ville de Boucherville est saisie d’une poursuite intentée par un regroupement de 28 entreprises qui allèguent que la nouvelle taxe sur les surfaces imperméables mise en place au début de l’année est invalide.

Annonce de près de 100 logements sociaux et abordables à Sainte-Julie et Varennes

L’enjeu des logements sociaux et abordables a fait la manchette au Québec en 2024 et, à Sainte-Julie et Varennes, près de 100 unités devraient voir le jour d’ici l’an prochain.

Boucherville achète 400 000 pc de terrains

La Ville de Boucherville poursuit l’acquisition de terrains. En avril, elle achète 400 000 p.c le long de la rue Des Sureaux, derrière les Cours Georgiennes au coût de 7 M$.

Surpopulation à l’école le Carrefour à Varennes

De grands changements surviendront à l’école secondaire le Carrefour à Varennes où la population étudiante est en hausse constante. La direction du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a pris la décision que le bâtiment Marie-Victorin, situé à 2,7 kilomètres plus loin, accueillera les élèves de première secondaire lors de la rentrée scolaire à l’automne 2025.

Poursuite de 116 M$ réglée: Boucherville achète 7,6 M de pieds carrés de terrains

La Ville de Boucherville et les Sociétés en commandite Le Terroir de Boucherville et Le Montbrun parviennent, en janvier, à une entente hors-cour qui met fin à la poursuite de 116 M$ intentée par les promoteurs immobiliers en 2017.

L’entente prévoit l’acquisition par la Ville de 7,6 millions de pieds carrés de terrains dans le secteur Le Terroir à des fins de conservation.

Un titre mondial forgé dans la passion et la douleur à Sainte-Julie

Selon les observateurs, le sacre de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps en couple a constitué le coup de cœur des Championnats du monde de patinage artistique disputés en mars à Montréal.

La construction du complexe multisports commence à Boucherville

Les travaux de construction du complexe multisports intérieur de Boucherville commencent en octobre. Le projet de 44 474 629 $ était dans les cartons de la Ville depuis 10 ans.

Deux projets qui font rêver et réagir à Varennes

En 2024, deux plans directeurs, soit celui du parc de la Commune et celui du parc écotouristique de l’île Sainte-Thérèse, étaient à l’étude par le conseil municipal et ils devraient contribuer à implanter un axe environnemental et récréatif de portée régionale, avec le Saint-Laurent comme lien entre les deux.

Une nouvelle clinique médicale ouvre

Une méga clinique médicale a ouvert ses portes l’automne dernier à Boucherville. Il s’agit plus précisément de la clinique d’un groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) qui s’est établie dans les locaux de l’ancien cinéma situé au 20, boulevard de Mortagne.

Bâtir le Sainte-Julie de demain

Sainte-Julie a présenté le 19 mars les orientations de sa nouvelle planification stratégique 2023-2027, fruit d’une vaste consultation auprès de 2 100 citoyens afin de définir la vision et les priorités pour les prochaines années.

L’éclipse solaire : le phénomène de l’année

Le 8 avril, des milliers de Bouchervillois, de Varennois et de Julievillois se rassemblent pour regarder le spectacle astronomique du siècle.

Plus de 1 G$ de projets environnementaux à Varennes

Le dynamisme économique de Varennes n’a pas ralenti en 2024 et plusieurs des grands projets touchent à l’environnement, notamment l’usine Recyclage carbone Varennes, qui entend devenir le premier producteur de méthanol vert au Québec, et Greenfield Global, veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 70%.

Les surplus financiers fondent à Boucherville

La Ville de Boucherville nage de moins en moins dans les surplus financiers. Comparé à celui de 2020, l’excédent de l’exercice de 2023 a diminué de près de 78% et s’établit à 2,5 M$.

Pluie record du 9 août : Sainte-Julie inondée de plaintes

Quatre jours après la pluie record de 156 millimètres qui s’est abattue à Sainte-Julie le 9 août, le conseil municipal a siégé devant une salle remplie de citoyens mécontents qui ont subi des inondations, principalement dans le secteur de l’école Du Moulin. Nombre d’entre eux avaient aussi subi de tels dommages dans leurs demeures il y a un an, le 4 août 2023.

Un macaron a fait jaser au Provigo

Des nouveaux arrivants au Québec apprennent la langue de Molière grâce à leur employeur, le supermarché Provigo de Boucherville. On les reconnaît facilement, car ils portent sur leur chandail un macaron sur lequel il est écrit «J’apprends le français, merci de parler lentement».

Le député Stéphane Bergeron ne sollicitera pas un autre mandat

C’est avec émotion que le député de Montarville a déclaré le 24 octobre qu’après 30 ans au service de la population, il ne sollicitera pas un autre mandat. Il a expliqué aux médias qu’il était important pour lui d’être plus près de ses parents, une décision «déchirante» qu’il a dû prendre urgemment en raison de la rumeur d’élections anticipées et par respect aussi pour ses électeurs.

Un skatepark de 2 M $ à Boucherville

Boucherville inaugure au début du printemps un nouveau planchodrome et une nouvelle piste à rouleaux réaménagés au coût de 2M$ au même endroit que l’ancien parc de planches à roulettes construit en 2000, près de la Maison des jeunes. L’endroit porte le nom d’ Espace Pascal-T.-Lafontaine en mémoire du jeune rider bouchervillois connu mondialement par la communauté de BMX et décédé il y a quatre ans à l’âge de 27 ans.

A-20 : 3e voie ouverte plus vite que prévu à Sainte-Julie

Les travaux d’agrandissement sur l’autoroute 20 ont été entrepris dans le but de fluidifier la circulation dans ce secteur achalandé, mais le chantier qui a débuté en juin 2023 causait des ralentissements parfois exaspérants pour les conducteurs. En entrevue avec La Relève, la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a annoncé en primeur que la troisième voie sera ouverte plus vite que prévu.

Finis les partys sur le fleuve

La Ville de Boucherville et le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont conclu une entente avec une firme de support aérien qui a effectué durant l’été une surveillance des activités nautiques avec des drones. La captation des images a permis aux policiers de se rendre aux endroits précis où les infractions ont été commises et leur a servi de preuve pour émettre des contraventions aux plaisanciers délinquants.

Martin Damphousse sollicitera un cinquième mandat à Varennes

Le maire de Varennes entame sa 18e année à titre d’élu au conseil municipal, dont 15 à la mairie. Il confirme que la politique le passionne encore au point où il a annoncé en novembre qu’il sollicitera un 5e mandat comme maire l’an prochain.

Les demandes d’aide alimentaire ont doublé à Boucherville

C’est la première fois en 47 ans d’existence que le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) doit lancer en mai une campagne de collecte de fonds. Les demandes d’aide alimentaire qui ont doublé depuis janvier par rapport à l’an dernier.

Pas de fermeture de la clinique médicale à Varennes

L’annonce de la fermeture le 9 décembre de la Clinique médicale René-Gaultier, sur le chemin du Petit-Bois à Varennes, a plongé ses quelque 9 000 patients dans l’incertitude, mais après plusieurs semaines d’inquiétudes, ils ont appris que les médecins et professionnels poursuivront leurs activités dans les locaux actuels sous une nouvelle appellation, soit la Clinique la Relève.