Patinage sur l’étang du parc de la Frayère à Boucherville : attention!

La Ville de Boucherville a rappelé certaines mesures de prudence qui sont de mise pour les gens qui patinent à l’occasion sur l’étang du parc de la Frayère ou à ceux qui font des activités sur la glace, que ce soit dans les parcs ou sur le fleuve.



La Municipalité rappelle donc de vérifier l’épaisseur de la glace avant de s’y aventurer, et ce, à différents endroits. L’épaisseur minimum doit être de 15 cm pour la marche ou le patinage individuel et de 20 cm pour le patinage ou les jeux en groupe.



On précise également qu’il faut éviter d’aller sur une glace couverte de neige, submergée d’eau, ou encore si on n’a pu vérifier l’épaisseur de celle-ci. La Ville indique qu’on peut se renseigner auprès des autorités locales pour connaître l’état des patinoires extérieures au 450 449-8640. On suggère même d’apporter de l’équipement sécuritaire tel qu’un sifflet, une veste de flottaison individuelle et une corde, car « chaque année, des décès surviennent malheureusement par noyade à la suite d’activités sur la glace », est-il indiqué sur leur page Facebook.