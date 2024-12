Concert de Noël du Chœur Amivoix de Varennes: 133 851$ pour Loisirs et répit sans limites

Le 13 décembre, près de 400 personnes ont assisté au Concert bénéfice de Noël du Chœur Amivoix de Varennes et l’événement a permis d’amasser 133 851$ pour l’organisme Loisirs et répit sans limites.



Lors de ce spectacle, les choristes étaient accompagnés du baryton Gino Quilico et de l’Orchestre philharmonique du Québec, sous la direction de Maestro Marc David. Au lendemain de ce concert, Gino Quilico a écrit sur sa page Facebook : « Wow! Quelle merveilleuse soirée! », en remerciant tous ceux qui ont pu rendre possible un tel succès.



Le Chœur Amivoix de Varennes a pour sa part remercié ses commanditaires et son public, dont le soutien aura permis d’amasser une telle somme, « qui viendra faire une réelle différence pour les enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles », qu’ils soient de Varennes ou de Boucherville.



L’organisme offre un milieu de vie où le respect des différences permet l’épanouissement et l’évolution de tous, alors que les parents peuvent bénéficier d’un répit en sachant que leur enfant participe à des activités de loisirs valorisantes et adaptées.